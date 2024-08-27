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В Украине активно создают рынок децентрализованной генерации для бизнеса – Шмыгаль

Вторник, 27 августа 2024, 15:01 - Виктор Волокита
 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три вектора восстановления и развития энергетики в Украине, среди которых - децентрализованная генерация для бизнеса.

Об этом Шмыгаль сказал во время форума "Украина 2024. Независимость".   

"Это новая программа, когда крупные предприятия, в частности крупные государственные, идут в нишу развития дополнительных объектов генерации. Из соображений безопасности не говорим о деталях, но мы активно создаем этот рынок", - отметил Денис Шмыгаль, говоря о децентрализованной генерации для бизнеса.

Другое направление - большая генерация и распределение. Речь идет, в частности, о ремонте и восстановлении. На это, по словам премьера, выделяются средства и ввозится необходимое оборудование. 

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Третий вектор работы, по словам Шмыгаля, децентрализованная генерация для людей. Это программы, которые предусматривают поддержку государством домохозяйств и ОСМД для обеспечения электроэнергией. 

Напомним:

РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество.

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Шмыгаль энергетика электроэнергия
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Экономическая правда
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