Полиция Франции уточнила в чем обвиняют Дурова

Павел Дуров находится под расследованием национального отдела по вопросам киберпреступности и национального отдела по борьбе с мошенничеством.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Дурова обвиняют в пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, которые совершаются на платформе Telegram.

Его до сих пор удерживают под стражей, расследование занимается национальный отдел по вопросам киберпреступности и национальный отдел по борьбе с мошенничеством.

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Напомним:

Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

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Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.