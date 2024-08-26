Президент Франции впервые высказался относительно задержания Дурова

Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.

Об этом сообщает Эммануэль Макрон в X.

Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции в рамках продолжающегося судебного расследования.

"Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи", - написал французский президент.

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Эммануэль Макрон отметил, что Франция поддерживает свободу слова.

"Я читаю здесь ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инноваций и предпринимательства. Так и останется", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что в условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав.

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Напомним:

Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.