Экс-нардепа приговорили к 3-м годам тюрьмы за незаконную компенсацию расходов на проживание

Руслан Сольвар фото: укрінформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор ВАКС бывшему народному депутату Руслану Сольвару и приговорила его к трем годам лишения свободы.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Экс-нардепа признали виновным в незаконном получении компенсации на расходы по съему номера в гостинице "Киев".

"26 августа 2024 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП на приговор ВАКС от 14.06.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев", - рассказали в САП.

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Согласно сообщению, суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП и вынес новый приговор, которым бывший нардеп признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Согласно приговору лицу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти (кроме выборных) сроком на 1 год и со штрафом в размере 8 500 грн", - отметили в САП.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном Суде в течение трех месяцев.

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