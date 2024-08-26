Литва и Тайвань помогли восстановить разрушенный россиянами детсад на Киевщине

В Бородянке Киевской области восстановили разрушенный роиянами детский сад.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, проект по оборудованию детского сада реализован Центральным агентством управления проектами (CPVA) Литвы. На эти цели Литва и Тайвань выделили 500 000 евро.

В Бородянке восстановили детский сад "Пиноккио", который рассчитан на 120 детей. Он - один из трех садов в Бородянке, который был разрушен россиянами. Садик был поврежден во время российских атак в начале марта 2022 года.

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"Пиноккио" был реконструирован на средства американской неправительственной организации Hope Foundation.

Однако, как говорится в сообщении, для обеспечения бесперебойного образовательного процесса было необходимо отремонтировать внешнюю инфраструктуру и оборудовать садик внутри.

Проект заключался в улучшении и восстановлении внешней инфраструктуры сада, строительстве игровых площадок с дорожками и беседками, приобретении необходимой мебели и оборудования: столов, спортивного оборудования, кухни, а также обустройстве игровых зон.

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Напомним:

Обновленные Государственные строительные нормы (ГСН) "Защитные сооружения гражданской защиты", которые вступили в силу с ноября прошлого года, содержат очень строгие требования к бомбоубежищам, которые могут стать барьером для реализации проектов в Украине из-за слишком значительного их подорожания.

Экономическая правда