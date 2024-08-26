В Польше обещают ввести сокращенную рабочую неделю

В правительстве Туска подтвердили намерение внести поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени в течение недели.

Об этом сообщает Euractiv.

Правительство Польши подтвердило, что до окончания срока своих полномочий в 2027 году внесет поправки в Трудовой кодекс с целью сокращения рабочего времени.

Изменения предусматривают либо введение четырехдневной рабочей недели, либо семичасовой рабочий день.

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"Будет определено, будет ли лучшим вариантом сократить среднюю рабочую неделю с 40 до 35 часов или ввести четырехдневную рабочую неделю", - заявила министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк.

По данным Евростата, поляки работают в среднем 40,5 часа в неделю, дольше всех в Евросоюзе после греков. Средний показатель ЕС составляет 37,5 часов, а средний мировой показатель - 34,2 часа.

Противники этой идеи утверждают, что в Польше демографический кризис. 15 лет назад на одного пенсионера работало четыре человека. Сейчас их менее трех, а к 2050 году их будет только двое.

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Ожидается, что работа по внесению поправок в Трудовой кодекс наберет обороты осенью и может быть завершена следующей весной, поскольку сокращение рабочего времени может помочь правящей коалиции в президентской избирательной кампании 2025 года.

Экономическая правда.