Нефть выросла на опасениях эскалации на Ближнем Востоке - Reuters

Цены на нефть выросли на 1% в понедельник на опасениях, что эскалация конфликта в Газе может нарушить региональные поставки нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или на 1%, до $79,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 80 центов, или на 1%, до $75,75 за баррель.

В одном из крупнейших столкновений за более чем 10 месяцев пограничной войны Хезболла выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю в воскресенье, в то время как израильские военные заявили, что нанесли удар по Ливану около 100 реактивными самолетами, чтобы предотвратить более масштабную атаку.

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Столкновение вызывает опасения, что война в Газе рискует превратиться в региональный конфликт, который втянет в себя Иран, поддерживающий Хезболлу, и главного союзника Израиля - США, хотя пока что это не повлияло на добычу нефти.

"Цены на нефть продолжают расти из-за атак между Израилем и Хезболлой, произошедших на выходных. Однако ситуация, похоже, снова успокоилась, поэтому рост остается ограниченным", - отмечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Оба нефтяных бенчмарка выросли более чем на 2% в пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл одобрил начало снижения процентных ставок.

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"Перспектива смягчения денежно-кредитной политики способствовала росту настроений во всем сырьевом комплексе", - отмечают аналитики ANZ.

Инвесторы сохраняют осторожность в отношении действий Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, или ОПЕК+, которая планирует увеличить добычу в конце этого года, отмечает Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик компании "Филипп Нова".

Экономическая правда.