Если Индия прекратит покупать нефть у России, Путин встретится с проблемами - Зеленский

Открытость российского экспорта в Индию создает возможности для экономики и армии РФ и в случае остановки импорта российских энергоресурсов, Путин встретится с большими проблемами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время интервью индийским СМИ, передает Интерфакс-Украина.

"У вас (Индии - ЭП) есть влияние на российскую экономику сегодня. У вас оно есть, это правда, потому что многие экспортные возможности для России сейчас закрыты, но Индия открыта. Мы говорили об этом с господином премьер-министром, и, конечно, сегодня это (экспорт - ЭП) помогает российской армии", - сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что продажа энергоресурсов в Индию позволяет России получать миллиарды долларов.

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"Если вы остановите импорт нефти, Путин тогда предстанет перед огромными вызовами", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Премьер Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.

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Экономическая правда