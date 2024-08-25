Посольство РФ во Франции просит предоставить доступ к Дурову

Российское посольство во Франции запросило консульский доступ к миллиардеру Павлу Дурову и обвинило французские власти в "уклонении от взаимодействия".

Источник: посольство России во Франции

Дословно: "После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова немедленно запросили у французских властей разъяснения относительно причин и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.

По состоянию на сегодня (25 августа - ред.) французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по этому вопросу. Находимся в контакте с адвокатом П.В.Дурова".

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Детали: Дуров, кроме гражданства РФ, имеет гражданство Франции.

Напомним:

Основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали в субботу вечером в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Следователи считают, что отсутствие у Дурова сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, которые предлагает Telegram, делают его соучастником наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества, говорится в публикации.

Во Франции обвиняют Дурова в том, что он не принял меры против преступного использования Telegram обмена сообщениями своими подписчиками, не осуществлял модерацию сервиса и не сотрудничал со следствием.

Украинская правда

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