Китайская Sinopec сообщает о росте прибыли на 2,6% в первом полугодии

Китайская энергетическая компания Sinopec показала рост чистой прибыли за первое полугодие на 2,6%, сообщила компания в воскресенье, поскольку рост цен на нефть способствовал увеличению доходов.

Об этом сообщает Reuters.

Sinopec, сообщила в воскресенье о чистой прибыли в размере 37,1 миллиарда юаней ($5,21 миллиарда) за январь-июнь, согласно сообщению, поданному на Шанхайскую фондовую биржу.

Продажи Sinopec, крупнейшего в мире нефтепереработчика по мощности, упали на 1,1% до 1,58 триллиона юаней.

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Между тем производство этилена, ключевого строительного материала для нефтехимии, упало на 5,5% в течение первого полугодия.

Капитальные затраты за этот период составили 55,9 млрд юаней.

Добыча сырой нефти выросла на 0,6% за год до 140,53 млн баррелей, как сообщала Sinopec ранее, в то время как добыча природного газа выросла на 6% до 700,57 млрд кубических футов.

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Компания переработала 126,69 млн тонн сырой нефти, что составляет около 5,08 млн баррелей в сутки (б/с), что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении, опубликованном на фондовой бирже в июле.

Напомним:

Цены на нефть почти не изменились, заканчивая неделю снижением, поскольку уровень занятости в США вызвал опасения относительно спроса, а возобновление переговоров в Газе уменьшило беспокойство относительно перебоев в поставках.

Экономическая правда