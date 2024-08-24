Литва выделит 35 миллионов евро на РЛС и оборудование для разминирования для Украины

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Литва выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования, а также планирует поставить более 5 тысяч дронов отечественного производства до конца осени.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"На нашей встрече сегодня я проинформировала президента Зеленского, что недавний пакет военной помощи от Литвы в Украину прибудет в начале сентября. Он будет предусматривать 10 систем ПВО ближнего радиуса действия, 30 противодронных ракет и другое снаряжение, вооружение и боеприпасы", - отметила Шимоните.

Кроме того, Литва выделит 35 млн евро на закупку ЛС и оборудования для разминирования. "До конца осени мы надеемся, что мы сможем также предоставить более 5 тысяч дронов литовского производства", – добавила госпожа премьер-министр Литвы.

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Напомним:

Правительство Литвы выделило 32,85 млн грн на капитальный ремонт и строительство укрытий в трех учреждениях общего среднего образования.