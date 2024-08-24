Украина впервые применила ракету-дрон "Паляниця" собственного производства
Суббота, 24 августа 2024, 12:44 -
24 августа украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница".
Источник: Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины
Прямая речь: "Это наш новый метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил. Всем разработчикам, производителям и нашим воинам. Горжусь вами. России будет очень сложно, сложно даже произнести, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять за что".
Детали: По словам президента, это оружие "совершенно нового класса".
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