Авиарейсы в Азию снова меняют маршрут из-за войны на Ближнем Востоке

Все больше авиакомпаний начинают летать над Афганистаном в обход Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

Несколько крупных авиакомпаний, среди которых Singapore Airlines, British Airways и Lufthansa, впервые за несколько лет увеличили количество полетов над Афганистаном.

Анализ данных FlightRadar24 за вторую неделю августа свидетельствует, что количество полетов над Афганистаном увеличилось более чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Однако основной рост произошел после того, как убийство высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и "Хезболла" в конце июля вызвало опасения по поводу серьезной эскалации.

В сообщении отмечается, что авиаперевозчики прекратили транзит через Афганистан, расположенный на основных маршрутах между Азией и Европой, три года назад, когда к власти пришли талибы и прекратилась работа служб управления воздушным движением.

Авиакомпании все чаще считают, что небо между Ираном и Израилем является более рискованным, чем воздушное пространство Афганистана.

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Экономическая правда.