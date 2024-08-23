США ввели новый пакет санкций против России: кого коснется

США ввели очередной пакет санкций против России. Под ограничения попали 400 физических лиц и компаний.

Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Отмечается, что новые ограничения затрагивают, в частности, энергетическую, металлургическую и горнодобывающую отрасли.

Под санкции попали: ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатэк", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2"; ООО "Межрегионстрой", которая строит объекты для проекта "Восток Ойл" от "Роснефть"; ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

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Сообщается, что санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из России: "СДС Уголь", „УК Мечел-Майнинг", АО „Стройсервис", и две дочерние компании „Росатома".

В санкционные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, которые обслуживают потребности российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

Под санкции попали посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций.

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Санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей "Су".

США также усиливают контроль за экспортом в РФ и Беларусь и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

В список компаний, которые подпадают под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из РФ, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

Экономическая правда.