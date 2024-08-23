В Польше экс-чиновника обвиняют в коррупции на закупке генераторов для Украины

Национальная прокуратура Польши объявила в розыск бывшего председателя Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского по подозрению в неправомерной выгоде и участии в преступной группировке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Обвинения против Кучмеровского, который в материалах прокуратуры фигурирует как Михал К., касаются участия в организованной преступной группе и превышения полномочий и невыполнения обязанностей с целью получения финансовой выгоды.

Хотя подробностей дела прокуратура не уточняет, в июне стало известно, что Кучмеровский стал фигурантом расследования из-за злоупотреблений при закупке электрогенераторов для Украины в 2023 году.

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Экс-глава Госагентства стратегических резервов, как писали СМИ, способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно оказывало услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

В результате генераторы были ненадлежащего качества и так и не попали в Украину – их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

Представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что Кучмеровскому предъявят обвинения, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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Накануне суд избрал Кучмеровскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Но прокуратура считает, что экс-чиновник выехал за пределы Польши (по некоторым данным, он скрывается в турецкой части Кипра), поэтому готовит европейский ордер на арест.

Политики "Права и справедливости", в частности экс-премьер Матеуш Моравецкий, называют выдвинутые против Кучмеровского обвинения охотой на ведьм и актом политической мести.

Напомним, правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска пообещало раскрыть подробности финансовых злоупотреблений предшественниками от "Права и справедливости".

Европейская правда