Производителя водки "Президентский стандарт" передали на приватизацию
Пятница, 23 августа 2024, 17:43 -
Кабмин передал на приватизацию государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод".
Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство забрало "Житомирский ликеро-водочный завод" у Государственного управления делами и отдало Фонду госимущества для приватизации.
Сообщается, что Житомирский завод известен прежде всего водкой "Президентский стандарт".
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Кроме "Житомирского ликеро-водочного завода", в сферу управления Фонда государственного имущества передали единые имущественные комплексы:
- фармацевтическое предприятие "Биологическая фабрика" в Херсоне;
- Херсонский облветсанзагон (ветеринарная деятельность);
- ГП "Укрмеддеятельность" (оптовая торговля фармацевтическими товарами, Киев);
- ГП "Укрмедпроектбуд" (строительство);
- Второй военизированный горноспасательный отряд (пожарная служба, Лисичанск).
Экономическая правда.
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