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Производителя водки "Президентский стандарт" передали на приватизацию

Пятница, 23 августа 2024, 17:43 - Алексей Артемчук

Кабмин передал на приватизацию государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод".

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство забрало "Житомирский ликеро-водочный завод" у Государственного управления делами и отдало Фонду госимущества для приватизации.

Сообщается, что Житомирский завод известен прежде всего водкой "Президентский стандарт".

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Кроме "Житомирского ликеро-водочного завода", в сферу управления Фонда государственного имущества передали единые имущественные комплексы:

  • фармацевтическое предприятие "Биологическая фабрика" в Херсоне;
  • Херсонский облветсанзагон (ветеринарная деятельность);
  • ГП "Укрмеддеятельность" (оптовая торговля фармацевтическими товарами, Киев);
  • ГП "Укрмедпроектбуд" (строительство);
  • Второй военизированный горноспасательный отряд (пожарная служба, Лисичанск).

Экономическая правда.

ФГИУ приватизация
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