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На День Независимости ограничения света не запланированы

Пятница, 23 августа 2024, 17:00 - Артур Крыжный

В субботу 24 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"24 августа применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.

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В ДТЭК добавили, что ситуация в украинской энергосистеме несколько улучшилась из-за благоприятных погодных условий и включения энергоблока АЭС.

Напомним:

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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