На День Независимости ограничения света не запланированы
Пятница, 23 августа 2024, 17:00 -
В субботу 24 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"24 августа применение отключений не прогнозируется", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации будет сообщено дополнительно.
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В ДТЭК добавили, что ситуация в украинской энергосистеме несколько улучшилась из-за благоприятных погодных условий и включения энергоблока АЭС.
Напомним:
Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.
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Экономическая правда.
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