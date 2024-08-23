В Фонде госимущества назвали причины продажи Демуринского ГОКа отдельно от ОГХК

Глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль объяснил, почему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" не выставили на приватизацию одним лотом с АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом Коваль рассказал в интервью LIGA.net.

По его словам, решение продавать Демуринский ГОК отдельно от ОГХК было принято по нескольким причинам.

Во-первых, ОГХК уже полностью готов к приватизации, а присоединение Демуринского ГОКа привело бы к задержке аукциона и потере ценного времени.

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"Во-вторых, после консультаций с потенциальными инвесторами мы увидели, что нет необходимости объединять эти два актива. Инвесторы, заинтересованные в создании единого комплекса, смогут приобрести их отдельно на открытых аукционах", - пояснил Коваль.

Кроме того, по словам главы ФГИУ, есть финансовая причина для отдельной продажи.

"Средства от продажи ОГХК будут направлены в государственный бюджет, тогда как средства, полученные от продажи Демуринского ГОКа, направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это позволит более эффективно использовать полученные средства и обеспечить их целевое направление на восстановление страны", - рассказал он.

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Демуринский ГОК - один из пяти крупнейших объектов приватизации, которые планируют продать в 2024 году.

Предприятие расположено в Васильковском районе Днепропетровской области, разрабатывает Волчанское титано-цирконовое месторождение с запасами 5 млн тонн сырья при бортовом содержании тяжелых минералов 9%.

Напомним:

ФГИУ объявил приватизационный аукцион на "ОГХК". Аукцион его продажи запланирован на 9 октября 2024 года.

Экономическая правда