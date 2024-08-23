Оснований для беспокойства нет: Еврокомиссия рассмотрела жалобу Венгрии и Словакии по "Лукойлу"

В Еврокомиссии не видят оснований для беспокойства, относительно ситуации вокруг поставок нефти "Лукойл" Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Еврокомиссии изучили ситуацию вокруг поставок нефти российской компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию, которые осуществлялись по территории Украины и прекратились после введения Киевом санкций против этой российской компании. Оснований для беспокойства в Еврокомиссии не увидели.

"Мы исследовали влияние санкций Украины на российского поставщика энергоресурсов "Лукойл" и собрали информацию со всех сторон - Словакии, Венгрии, а также Украины и Хорватии - чтобы получить полную и точную картину ситуации. Поставки сырой нефти через трубопровод Дружба продолжаются, и пока нет проблемы с их безопасностью", – отметил ицепрезидент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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В Еврокомиссии также указывают, что получили от украинских властей подтверждение, что транзит сырой нефти из России в Венгрию и Словакию не пострадал, поскольку "Лукойл" не является ее владельцем.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и активно работаем с заинтересованными государствами-членами над альтернативными решениями, в частности через Адриатический трубопровод Janaf. В более широком плане мы возобновили наши призывы к государствам-членам ускорить свои усилия, чтобы уменьшить свою зависимость от российского ископаемого топлива", – добавил Домбровскис.

Напомним:

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на фоне трудностей с получением нефти и газа из России заявил, что страна завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как осложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

Объемы поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию остались на уровне предыдущих месяцев, несмотря на санкции Украины в отношении транзита российской компании "Лукойл".