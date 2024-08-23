Все разделы
Укр / Рус

Более 30 тысяч моряков воспользовались сервисами "Дії" для получения документов

Пятница, 23 августа 2024, 16:26 - Артур Крыжный

Более 33 тысяч моряков воспользовались сервисами на портале "Дія", чтобы получить необходимые квалификационные документы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Год назад начали борьбу с коррупцией и запустили прозрачные сервисы для моряков на портале "Дія". В результате каждый второй моряк подавал заявку в Администрацию судоходства онлайн", - говорится в сообщении.

Из всего количества заявлений на получение квалификационных документов моряков около 70% получили положительный ответ.

Реклама:

В то же время количество оформленных документов моряков составило более 32 тысяч, из которых 28 тысяч - диплом с подтверждением, еще 4 тысячи - свидетельство специалиста, пишет Минцифры.

Отмечается, что с "Дією" из любой точки мира можно воспользоваться сервисами онлайн:

  • присвоение звания и подтверждение квалификации;
  • подача заявки на прохождение экзамена - в Украине и Польше;
  • обжалование, если отказали в получении квалификационных документов.

Напомним:

Реклама:

За время существования услуги брака через "Дію" украинцы воспользовались ею более 30 тысяч раз.

Экономическая правда.

технології Дія Украина
Реклама:
Материалы по теме
Японский производитель чипов Kioxia планирует выход на биржу Токио: крупнейшее IPO года 23 августа 2024, 16:00
Более 7300 украинцев стали e-резидентами Эстонии 23 августа 2024, 15:51
Китай догоняет Tesla в гонке по созданию роботов гуманоидов - Reuters 23 августа 2024, 09:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте