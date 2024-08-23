Более 30 тысяч моряков воспользовались сервисами "Дії" для получения документов

Более 33 тысяч моряков воспользовались сервисами на портале "Дія", чтобы получить необходимые квалификационные документы.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Год назад начали борьбу с коррупцией и запустили прозрачные сервисы для моряков на портале "Дія". В результате каждый второй моряк подавал заявку в Администрацию судоходства онлайн", - говорится в сообщении.

Из всего количества заявлений на получение квалификационных документов моряков около 70% получили положительный ответ.

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В то же время количество оформленных документов моряков составило более 32 тысяч, из которых 28 тысяч - диплом с подтверждением, еще 4 тысячи - свидетельство специалиста, пишет Минцифры.

Отмечается, что с "Дією" из любой точки мира можно воспользоваться сервисами онлайн:

присвоение звания и подтверждение квалификации;

подача заявки на прохождение экзамена - в Украине и Польше;

обжалование, если отказали в получении квалификационных документов.

Напомним:

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За время существования услуги брака через "Дію" украинцы воспользовались ею более 30 тысяч раз.

Экономическая правда.