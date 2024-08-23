Более 30 тысяч моряков воспользовались сервисами "Дії" для получения документов
Более 33 тысяч моряков воспользовались сервисами на портале "Дія", чтобы получить необходимые квалификационные документы.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Год назад начали борьбу с коррупцией и запустили прозрачные сервисы для моряков на портале "Дія". В результате каждый второй моряк подавал заявку в Администрацию судоходства онлайн", - говорится в сообщении.
Из всего количества заявлений на получение квалификационных документов моряков около 70% получили положительный ответ.
В то же время количество оформленных документов моряков составило более 32 тысяч, из которых 28 тысяч - диплом с подтверждением, еще 4 тысячи - свидетельство специалиста, пишет Минцифры.
Отмечается, что с "Дією" из любой точки мира можно воспользоваться сервисами онлайн:
- присвоение звания и подтверждение квалификации;
- подача заявки на прохождение экзамена - в Украине и Польше;
- обжалование, если отказали в получении квалификационных документов.
Напомним:
За время существования услуги брака через "Дію" украинцы воспользовались ею более 30 тысяч раз.
Экономическая правда.