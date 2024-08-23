"Новая почта" увеличила консолидированный доход почти на 23%

ООО "Новая почта" в первом полугодии 2024 года увеличило консолидированный чистый доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,6% - до 24,45 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные консолидированной отчетности, опубликованными в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР)

В то же время, как говорится в сообщении, консолидированная чистая прибыль уменьшилась на 36,9% - до 1,48 млрд грн.

Валовая прибыль компании в январе-июне 2024 года выросла на 10,1% - до 6,05 млрд грн.

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Отмечается, что прибыль от операционной деятельности "Новой почты" за отчетный период уменьшилась на 9,2% - до 3,17 млрд грн.

Инвестрасходы на необоротные активы выросли на 20% - до 3,54 млрд грн, еще 70 млн грн было потрачено на покупку дочернего предприятия.

Остаток средств за первое полугодие хотя и снизился с 6,55 млрд грн до 5,39 млрд грн, однако был выше, чем годом ранее (4,47 млрд грн).

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Напомним:

"Новая почта" увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% - до 20,12 млрд грн, а чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% - до 1,49 млрд грн.