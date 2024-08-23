Собственное дело: определили новых победителей программы на 92 млн, большинство - женщины

Определены новые 376 победителей программы "Власна справа" по итогам пятнадцатой волны. Они получат гранты на открытие или развитие бизнеса на 92 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов пятнадцатой волны 59% женщин, 30% мужчин и 11% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (35), Ивано-Франковской (32), Житомирской (30), Киевской (29), Винницкой (24) областей и города Киева (38). Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

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Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители пятнадцатой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 108 человек;

временное размещение и организация питания - 73 человека;

перерабатывающая промышленность - 59 человек.

С начала действия программы ее победителями стали уже более 19 тысяч украинцев, в бизнес которых государство инвестирует через гранты 4,6 млрд грн.

"Получатели микрогрантов уже вернули государству в виде уплаченных налогов и сборов более 2 млрд грн", - отметила Татьяна Бережная.

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Напомним:

По грантовой программе "Собственное дело" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

В июле был выдан 651 кредит на общую сумму 2,2 млрд грн по государственным гарантиям на портфельной основе для малого и среднего бизнеса.