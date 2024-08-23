В Полтаве отремонтируют помещения больницы по завышенным ценам

Управление капитального строительства Полтавского горисполкома 14 августа по результатам торгов заказала ООО "СК „Лидер Строй" ремонт хирургического отделения первой городской больницы за 24,44 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До августа 2025 года по улице Олеся Гончара, 27А отремонтируют часть помещений хирургического отделения с установкой ангиографа (не входит в цену).

В итоговой ведомости ресурсов треть стоимости договора приходится на четыре приточно-вытяжные установки для чистых помещений общей стоимостью 8,18 млн грн.

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Установку Aerostar GreenSTR-3 1200 куб. м/ч учли по 1,85 млн грн/шт., а установку Aerostar GreenSTR-5 2000 куб. м/ч по 2,63 млн грн/шт.

Открытых цен не нашлось. Однако недавно для хирургических отделений Павлоградская больница в Днепропетровской области заказывала приточную установку Green STR-3 по 997 тыс грн/шт., что на 46% дешевле. Кроме того, Тернопольская областная больница для ремонта системы вентиляции помещений операционного отделения хирургического корпуса заказывала более мощную установку GreenSTR-5 производительностью 2 160 куб. м/ч по 989 тыс грн/шт., что в 2,5 раза дешевле.

Издание выяснило, что завышенными также являются цены на потолочные плиты, панельные радиаторы, воздуховоды.

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С 2021 года Управление капитального строительства Полтавского горисполкома возглавляет Максим Медведев, уполномоченным лицом по закупкам является Юлия Гончар. Согласно декларации, в мае 2023 года Медведев приобрел автомобиль Range Rover Sport 2018 года выпуска за 1,83 млн грн. Обязанности Полтавского городского головы исполняет Екатерина Ямщикова.

Полтавская "СК „Лидер Строй" принадлежит Шалве Исаяну. Всего с 2019 года фирма натендерила исключительно в Полтаве 126,79 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика.

Напомним:

Управление государственной охраны Украины 13 августа по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Элит" автомобилей Лексус на 9,81 млн грн.