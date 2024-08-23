Японский производитель чипов Kioxia планирует выход на биржу Токио: крупнейшее IPO года

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Kioxia, японский производитель чипов подал заявку на листинг на Токийской фондовой бирже. Это может стать крупнейшим первичным публичным размещением (IPO) акций в Японии в этом году.

Об этом сообщает Financial Times.

Kioxia, японский производитель микросхем, выкупленный Bain Capital в 2018 году за 18 млрд долл, подал заявку на листинг на Токийской фондовой бирже, что, по словам брокеров, может стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в Японии в этом году.

Сообщается, что листинг позволит привлечь не менее 500 млн долл и воспользоваться рыночным ажиотажем вокруг акций, связанных с полупроводниковыми технологиями и искусственным интеллектом.

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Kioxia, третий по величине производитель флэш-памяти в мире после Samsung и SK Group, намерена выйти на биржу уже в октябре и в конечном итоге может получить рыночную оценку более 10 млрд долл.

Если этого удастся достичь, то это превысит прогнозируемую рыночную капитализацию Токийского метрополитена, государственной подземной железнодорожной сети, которую планируется приватизировать путем IPO, которое также состоится в октябре.

Отмечается, что чистая прибыль Kioxia в апреле-июне составила рекордные 479 млн долл.

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Напомним:

Япония готовит к выводу на биржу Токийское метро с оценкой 4,6 млрд долл.