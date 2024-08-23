Райффайзен Банк открыл подземные отделения в Харькове и Днепре

Украинское подразделение "Райффайзен Банк" открыло первые подземные отделения в Харькове и Днепре, которые будут работать при объявлении воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Подземные отделения будут работать на базе существующих и обслуживать клиентов в случае объявления воздушной тревоги. Обслуживание клиентов уже доступно через отдельный вход, ведущий в подземное помещение.

Они предоставляют все банковские услуги, что и традиционные отделения, в частности это - открытие счетов, депозитов, кредитование, консультации клиентов и расчеты в кассе.

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В "Райффайзен Банке" объяснили, что первые подземные банковские отделения появились в городах, расположенных вблизи боевых действий, которые постоянно подвергаются обстрелам. Количество и продолжительность воздушных тревог в этих городах повышена, клиенты имеют ограниченный доступ к офлайн-услугам и частые проблемы со стабильной связью.

Ожидается, что этот шаг поможет поддержать экономическую стабильность в прифронтовых регионах. В дальнейшем банк планирует открыть отдельные подземные отделения в Харькове, Днепре и других прифронтовых городах.

Напомним:

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Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из РФ.

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Экономическая правда.