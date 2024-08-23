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Будут судить 4-х подозреваемых в завладении 28 млн аграрного госпредприятия

Пятница, 23 августа 2024, 14:31 - Виктор Волокита

23 августа НАБУ направило в суд обвинительный акт в отношении 4 участников преступной схемы, реализация которой нанесла ГП "ОХ Ставидлянское" ущерб на сумму более 28,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Правоохранители установили, что, имея значительный опыт работы в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и широкие связи в Национальной Академии, заместитель директора НИАЦ "ТД НААН" в соучастии с другими лицами решил завладеть денежными средствами одного из государственных предприятий, входивших в структуру Академии.

Согласно преступной схеме, которую организовал заместитель директора центра, служащие ГП "ДГ Ставидлянское" в 2021 году заключили договоры на поставку пшеницы и семян подсолнечника с заранее определенным обществом, которое обеспечивало реализацию сельскохозяйственной продукции по заниженной стоимости. 

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В свою очередь заместитель директора центра взял на себя обязанности поиска предприятий-покупателей сельскохозяйственной продукции, которые покупали бы продукцию уже по рыночным ценам, открытие соответствующих банковских счетов и дальнейшего обналичивания полученных средств, отметили в САП. 

"Реализация этой схемы нанесла госпредприятию ущерб на сумму более 28,5 млн грн. Часть этих средств, 17,9 млн грн, полученных в результате этого преступления, была легализована путем предоставления беспроцентных возвратных финансовых пособий и имитации приобретения товаров без реального осуществления хозяйственных операций", - сообщили в САП. 

Среди обвиняемых организатор преступления, главный бухгалтер ГП "ОХ Ставидлянское", директор частного общества и частный предприниматель.

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Напомним: 

Госаудитслужба остановила выполнение договора на ремонт дороги стоимостью 390 млн грн вблизи зоны боевых действий. 

НАБУ суд
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