В Польше заинтересованы помочь Украине интегрироваться в ЕС

В интересах Европейского Союза и Польши помочь таким странам, как Украина и Молдова, подготовиться к вступлению в ЕС; мы компетентны и имеем опыт в этой области.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на открытии проекта "Летняя школа для представителей администрации Молдовы и Украины" в Кракове 22 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что представители Польши, стремясь к членству в европейских структурах, участвовали в таких учебных курсах и сегодня могут поделиться своим опытом.

"У нас есть этот период нашего присутствия в ЕС - 20 лет, наблюдение, опыт, анализ того, что происходит в ЕС. Поэтому мы считаем, что это в наших интересах; в интересах Европейского Союза, Польши, очень правильно и компетентно готовить новые страны к вступлению. У нас есть предпосылки, мы компетентны и имеем опыт в этой области", - сказал Секерский.

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Он отметил, что передача опыта является "обязанностью перед нашим непосредственным соседом, которым является Украина, и далее - Молдова".

Секерский отметил, что вступление в ЕС, кроме преимуществ, также несет в себе большие проблемы и сложности, и обратил внимание на необходимость внедрения правового и институционального порядка ЕС.

"Мы знаем, что Украина находится в состоянии войны, но одновременно она реализует ряд экономических и юридических реформ, в частности в сфере продовольственной безопасности, производства, торговли и обмена. Самое главное - знать, как это сделать", - резюмировал министр сельского хозяйства и сельского развития.

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Напомним:

16 августа правительство приняло распоряжение, которым одобрен проект протокола между правительствами Украины и Республики Польша. Предусмотрены изменения в договор между правительствами стран о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.