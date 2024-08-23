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Украина ускорит сотрудничество бизнеса с агросектором Африки

Пятница, 23 августа 2024, 14:00 - Алексей Артемчук
 
Минагрополитики

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча представителей власти и бизнеса по активизации сотрудничества со странами Африки в агропромышленном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Участники встречи обсудили взаимодействие и поддержку украинских производителей в выходе на африканские рынки, а также расширение торгово-экономического сотрудничества со странами Африки.

Рынки африканских стран имеют значительный потенциал развития бизнес-производственных отношений для украинского агросектора, заявил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий

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По его словам, в краткосрочной перспективе речь идет об экспорте украинской продукции в страны континента, а в средней и долгосрочной перспективе - возможность развития технологического партнерства.

Мероприятие состоялось в рамках реализации внешнеполитической стратегии Украины, направленной на укрепление украинско-африканских отношений, а также на выполнение договоренностей, достигнутых по результатам африканского турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в августе 2024 года.

Экономическая правда.

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