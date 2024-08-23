Программа "Национальный кэшбек" может добавить четверть процента к росту ВВП

У Минэкономики предусматривают рост ВВП до конца 2024 года на 0,25 процентного пункта благодаря программе "Национальный кэшбек".

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун, пишет "Укринформ".

"Наши прогнозы показывают, что программа "Национальный кэшбек" может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года", - отметила Бегун.

По ее словам, результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и ее популярности среди потребителей.

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Напомним:

Инициатива правительства о национальном кэшбеке за покупку украинских товаров является популистской, и Верховная Рада ее не поддержит.

Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, которое украинцы смогут оформлять через приложение "Действие".

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Программа позволит получать до 3 тысяч гривен ежемесячно компенсации за покупку товаров украинского производства.

Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на армию, приобретение военных облигаций, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или медицинские услуги.

Украинские производители и продавцы также смогут подать заявки на участие в программе через портал "Действие" и зарегистрировать свои товары.

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Экономическая правда.