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Совет ЕС отказал Фридману в просьбе отменить санкции - росСМИ

Пятница, 23 августа 2024, 12:45 - Виктор Волокита

Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на запрос основателя "Альфа-групп" на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре.

Как пишет издание, в двух коротких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. 

Представитель Фридмана подтвердил изданию подлинность запроса, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Напомним:

Российско-израильский олигарх Михаил Фридман подал иск против властей Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов из-за замораживания его активов после внесения его в санкционный список Европейского Союза.

Фридман
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