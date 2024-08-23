Совет ЕС отказал Фридману в просьбе отменить санкции - росСМИ

Совет ЕС отказал Михаилу Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на запрос основателя "Альфа-групп" на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре.

Как пишет издание, в двух коротких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена.

Представитель Фридмана подтвердил изданию подлинность запроса, отказавшись от дальнейших комментариев.

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Напомним:

Российско-израильский олигарх Михаил Фридман подал иск против властей Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов из-за замораживания его активов после внесения его в санкционный список Европейского Союза.