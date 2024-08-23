Из-за боевых действий есть новые обесточивания в 7 областях

Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, по техническим причинам обесточивались потребители в Киевской и Днепропетровской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 531 населенный пункт.

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Напомним:

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.

Экономическая правда.

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