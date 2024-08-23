НАБУ и САП объявили еще два подозрения в деле по хищению в "Харьковоблэнерго"

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще двум участникам организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Речь идет о подозрениях для директора по общим вопросам АО "Харьковоблэнерго" и руководителя еще одного коммерческого предприятия. Так, количество подозреваемых по этому делу составляет 7 человек.

В пресс-службе правоохранительных органов напоминают, что в 2021 году руководитель АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79 425 ед. электроизмерительных приборов по завышенной на 132,5 млн грн. В то же время цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

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По данным правоохранителей, реализации коррупционной схемы способствовали руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты и оценщик, которые обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок в интересах будущих победителей.

В 2021-2022 гг. в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО "Харьковоблэнерго" нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн, утверждают в НАБУ и САП.

По их данным, введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение последней суммой в 120 млн грн.

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Экономическая правда.