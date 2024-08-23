Нацбанк обновил курс валют: доллар подешевел, евро приблизился к 46 гривнам

По состоянию на 23 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро же подорожал на 9 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,28 грн, евро - 45,98 грн (на 22 августа доллар - 41,29 грн, евро - 45,89 грн).

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,85 - 46,05 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,55 грн (курс на 22 августа - 41,15 - 41,59 грн);

Евро - 45,65 - 46,20 грн (курс на 22 августа - 45,65 - 46,24 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,58 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.

Экономическая правда.