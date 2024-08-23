Виноградари и виноделы возлагают большие надежды на Одесскую ОВА в вопросе развития винной отрасли
Общественные союзы "Укрсадвинпром" - руководитель Владимир Печко и "Ассоциация вина и винограда Украины" - руководитель Василий Братинов, выразили благодарность председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу за то, что он взял под личный контроль развитие виноградарства и виноделия в области.
Как отмечают в ассоциации, с 2014 по 2020 год количество виноградников в области уменьшилось вдвое - с 24 тыс. до 11,9 тыс. га. При этом 80% из них находятся в Бессарабии. То есть, отрасль оказалась под угрозой и нуждалась в немедленной помощи на уровне государственной и местной власти.
Олег Кипер оперативно отреагировал на вызовы и взял ситуацию под свой контроль. По его убеждению, виноградарское и винодельческое дело было и остается бюджетообразующей отраслью региона, которая дает хорошие доходы.
Кроме того, один гектар виноградников обеспечивает до 10 рабочих мест. Поэтому, как никто, виноградари и виноделы Бессарабии нуждаются в поддержке.
В частности, при содействии ОВА, в Одесской области уже создали Кадастр виноградников, а также разработали карты земель, пригодных для размещения новых плантаций виноградников.
Также председатель Одесской ОВА сообщил, что впервые в истории Украины из бюджета были выделены деньги на лабораторию, в которой любой покупатель сможет провести анализ качества готовой продукции виноделов.
Лаборатория будет открыта в Институте виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова в этом году!
Кроме того, у губернатора есть желание в ближайшее время открыть Офис винограда и вина при Одесской ОВА.
"Учитывая эти шаги со стороны руководителя области, а также принятие Верховной Радой Украины законопроекта о внесении изменений в Закон Украины "О винограде и виноградном вине", мы надеемся на настоящий всплеск развития отрасли, которая будет работать по европейским стандартам", - озвучил ожидания отрасли Владимир Печко.
"Мы уже наблюдали, как по-хозяйски и профессионально Олег Александрович подошел к решению проблем рынка зерна. Как вывел его из тени и легализовал.
Чего не смог сделать ни один губернатор, ни при одном президенте Украины! Поэтому возлагаем на председателя Одесской ОГА большие надежды и в вопросе развития нашей отрасли. Мы убеждены, что виноградная и винная Бессарабия будет не хуже, чем Бургундия во Франции.
Главное - чтобы закончилась полномасштабная война", - добавил Василий Братинов.