Виноградари и виноделы возлагают большие надежды на Одесскую ОВА в вопросе развития винной отрасли

Общественные союзы "Укрсадвинпром" - руководитель Владимир Печко и "Ассоциация вина и винограда Украины" - руководитель Василий Братинов, выразили благодарность председателю Одесской областной военной администрации Олегу Киперу за то, что он взял под личный контроль развитие виноградарства и виноделия в области.

Как отмечают в ассоциации, с 2014 по 2020 год количество виноградников в области уменьшилось вдвое - с 24 тыс. до 11,9 тыс. га. При этом 80% из них находятся в Бессарабии. То есть, отрасль оказалась под угрозой и нуждалась в немедленной помощи на уровне государственной и местной власти.

Олег Кипер оперативно отреагировал на вызовы и взял ситуацию под свой контроль. По его убеждению, виноградарское и винодельческое дело было и остается бюджетообразующей отраслью региона, которая дает хорошие доходы.

Кроме того, один гектар виноградников обеспечивает до 10 рабочих мест. Поэтому, как никто, виноградари и виноделы Бессарабии нуждаются в поддержке.

В частности, при содействии ОВА, в Одесской области уже создали Кадастр виноградников, а также разработали карты земель, пригодных для размещения новых плантаций виноградников.

Также председатель Одесской ОВА сообщил, что впервые в истории Украины из бюджета были выделены деньги на лабораторию, в которой любой покупатель сможет провести анализ качества готовой продукции виноделов.

Лаборатория будет открыта в Институте виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова в этом году!

Кроме того, у губернатора есть желание в ближайшее время открыть Офис винограда и вина при Одесской ОВА.