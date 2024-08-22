Новости 22 августа: когда запустят синюю ветку метро Киева, создание госоператора сельхозземель

О таможне. Верховная Рада приняла закон №10411, который вносит изменения в Таможенный кодекс относительно имплементации некоторых положений из таможенных законов Европейского Союза.

О метро Киева. Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" находятся на завершающем этапе, возобновить движение поездов планируют в начале осени.

О госоператоре сельхозземель. Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП "Фонд аграрных инвестиций", создав на его основе ООО "Государственный земельный банк".

О графиках света. В пятницу 23 августа применение графиков отключений света не прогнозируется.

Реклама:

О санкциях. Минюст подал санкционный иск в ВАКС против Вячеслава Заневского - бывшего охранника Януковича и владельца ООО "Амстел-Ски", управляющего отелем AmstelSki в Буковеле.

Эксклюзивы ЭП:

Слишком поздно спохватились: как Япония проиграла гонку на рынке электрокаров

Реклама:

Японский автопром так долго находился в статусе лидера, что не заметил, как менее популярные, но технологически развитые компании захватили рынок электромобилей. Удастся ли японцам получить хоть какую-то его долю?