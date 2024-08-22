Бельгийское Enabel откроет в Киеве представительство: какие проекты будет развивать

В Киеве откроют представительство Бельгийского агентства по развитию Enabel.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Согласно сообщению, Enabel будет помогать Украине с восстановлением и поддержанием постоянства объектов критической и социальной инфраструктуры.

"Бельгийцы планируют помогать нашему государству с внедрением проектов, направленных на восстановление и поддержание постоянства объектов критической и социальной инфраструктуры.

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В частности, через реализацию комплексных программ по обновлению систем отопления, обеспечению теплом и снабжению оборудования для объектов медицинской, социальной и образовательной сфер", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на встрече с представителями Enabel.

В КГГА отметили, что Enabel будет работать непосредственно с украинскими институтами и учреждениями по координации с органами государственной власти.

В настоящее время идет формирование кадрового состава представительства, в который войдут бельгийские и украинские специалисты.

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Бельгийское агентство по развитию реализует правительственные программы международного сотрудничества Бельгии. В сотрудничестве с международными партнерами агентство предлагает решение для решения неотложных глобальных проблем, таких как изменение климата, урбанизация, человеческая мобильность, мир и безопасность, экономическое и социальное неравенство. Enabel реализует около 170 проектов в 20 странах мира.