Экономика еврозоны получила сильный толчок от олимпиады в Париже

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Экономика еврозоны получила неожиданно сильный толчок от Парижской Олимпиады, которая ускорила рост частного сектора до самых быстрых темпов за последние три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сводный индекс менеджеров по закупкам S&P Global подскочил до 51,2 в августе с 50,2 в июле, превысив даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков.

Индикатор для сферы услуг поднялся до самого высокого уровня с апреля, хотя спад производства в регионе углубился.

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Отмечается, что еврозоне будет трудно сохранить свой сильный импульс в первом полугодии - несмотря на спортивный сюрприз. Аналитики ожидают лишь незначительный рост экономики Германии в течение всего 2024 года.

Слабость континента усилила призывы к Европейскому центральному банку снова снизить процентные ставки в следующем месяце, после первого снижения в июне.

Инфляция ускорилась в июле, а цены на продукцию частного сектора региона выросли в августе.

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Рынки внимательно следят за индексами деловой активности, поскольку они публикуются в начале месяца и хорошо показывают тенденции и переломные моменты в экономике. Будучи скорее мерой широты изменений в производстве, чем глубины, индексы деловой активности иногда бывает сложно напрямую соотнести с квартальным ВВП.

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Экономическая правда.