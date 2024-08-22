Украина и Норвегия продлили действие "транспортного безвиза"

Украина и Норвегия продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок до конца июня 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали либерализацию грузовых перевозок между странами до 30 июня 2025 года. Речь идет о дальнейшем выполнении двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений", - говорится в сообщении.

Соглашение распространяется на транспортные средства, соответствующие стандарту экологичности Евро-5 и выше. При осуществлении перевозок водители обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий экологический класс их грузовика. На борту грузовиков также должна быть выписка о наличии лицензии на перевозку.

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Кроме того, во время заседания профильной комиссии Украине удалось договориться с норвежской стороной об увеличении количества разрешений на перевозку в/из третьих стран на 40%.

Украинским перевозчикам сейчас доступен "транспортный безвиз" с 37 государствами, включая страны Евросоюза.

Напомним:

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Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Экономическая правда.