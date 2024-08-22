Китай запретит компании из "большой четверки" вести бизнес на полгода
Компания PwC сообщила клиентам в Китае, что ожидает от властей шестимесячного запрета на ведение бизнеса в стране.
Об этом сообщает Financial Times.
Уже в сентябре начнется шестимесячный запрет компании PwC на ведение бизнеса в Китае. Таким образом Пекин хочет наказать одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний за провальный аудит обанкротившегося застройщика Evergrande
Давление на PwC началось после того, как в марте китайский регулятор ценных бумаг заявил, что Evergrande завысила свои доходы почти на 80 млрд долл за два года, прежде чем объявила дефолт по своим долгам в 2021 году. В то же время китайское подразделение PwC предоставляло чистую финансовую отчетность.
Сообщается, что запрет на ведение бизнеса, который может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регуляторов против фирмы из "Большой четверки" за всю историю.
Согласно правительственным данным, в 2022 году PwC в Китае была крупнейшей аудиторской фирмой с доходом 1,1 млрд долл.
Во время запрета на ведение бизнеса PwC в Китае не сможет подписывать финансовые результаты и первичные публичные размещения акций, а также осуществлять другую регулируемую деятельность.
В этом году китайское подразделение PwC уже потеряло по меньшей мере две трети своих бухгалтерских доходов от клиентов, поскольку они перешли на обслуживание в другие фирмы, что свидетельствует о масштабах последствий провала аудита Evergrande.
В то же время некоторые государственные клиенты PwC спешат обнародовать результаты за полугодие, чтобы минимизировать сопутствующие убытки. Банк Китая, который использует PwC для подготовки среднесрочного отчета, уже перешел к EY для проведения годового аудита.
Источник в банке сообщил, что представители министерства финансов объявят о штрафных санкциях против PwC до конца августа.
Напомним:
Аудитор PwC потерял своего крупнейшего клиента, зарегистрированного на материковом Китае, Bank of China, который перешел к конкуренту.