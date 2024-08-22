Китай запретит компании из "большой четверки" вести бизнес на полгода

Компания PwC сообщила клиентам в Китае, что ожидает от властей шестимесячного запрета на ведение бизнеса в стране.

Об этом сообщает Financial Times.

Уже в сентябре начнется шестимесячный запрет компании PwC на ведение бизнеса в Китае. Таким образом Пекин хочет наказать одну из крупнейших мировых консалтинговых компаний за провальный аудит обанкротившегося застройщика Evergrande

Давление на PwC началось после того, как в марте китайский регулятор ценных бумаг заявил, что Evergrande завысила свои доходы почти на 80 млрд долл за два года, прежде чем объявила дефолт по своим долгам в 2021 году. В то же время китайское подразделение PwC предоставляло чистую финансовую отчетность.

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Сообщается, что запрет на ведение бизнеса, который может сопровождаться крупным штрафом, станет самым жестким действием китайских регуляторов против фирмы из "Большой четверки" за всю историю.

Согласно правительственным данным, в 2022 году PwC в Китае была крупнейшей аудиторской фирмой с доходом 1,1 млрд долл.

Во время запрета на ведение бизнеса PwC в Китае не сможет подписывать финансовые результаты и первичные публичные размещения акций, а также осуществлять другую регулируемую деятельность.

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В этом году китайское подразделение PwC уже потеряло по меньшей мере две трети своих бухгалтерских доходов от клиентов, поскольку они перешли на обслуживание в другие фирмы, что свидетельствует о масштабах последствий провала аудита Evergrande.

В то же время некоторые государственные клиенты PwC спешат обнародовать результаты за полугодие, чтобы минимизировать сопутствующие убытки. Банк Китая, который использует PwC для подготовки среднесрочного отчета, уже перешел к EY для проведения годового аудита.

Источник в банке сообщил, что представители министерства финансов объявят о штрафных санкциях против PwC до конца августа.

Напомним:

Аудитор PwC потерял своего крупнейшего клиента, зарегистрированного на материковом Китае, Bank of China, который перешел к конкуренту.