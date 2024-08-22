Британия отменит торговые пошлины для Украины

Рада ратифицировала договор с Великобританией об отмене торговых пошлин до 2029 года.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Депутаты Верховной Рады 301 голосом поддержали законопроект №0268 о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.

Ратификация договора позволяет обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о партнерстве с Великобританией, говорится в сообщении.

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Соглашение закрепляет решение Великобритании, принятое в феврале этого года, об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в торговле с Украиной до 2029 года.

Исключением стали украинские мясо птицы и яйца, для которых отмена пошлин будет действовать до 2026 года.

Сообщается, что соглашение между Украиной и Британией двустороннее, то есть британские предприятия также могут воспользоваться беспошлинным режимом в торговле с Украиной. В структуре импорта товаров из Великобритании в Украину преобладают поставки транспорта, машин, разнообразной химической и фармацевтической продукции.

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Экономическая правда.