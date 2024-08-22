Рада не поддержит правительственную инициативу "Национальный кэшбек" - нардеп

Инициатива правительства о национальном кэшбеке за покупку украинских товаров является популистской, и Верховная Рада ее не поддержит.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Интерфакс-Украина.

"Популистская инициатива... Правительство приняло экспериментальный проект о внедрении этого кэшбека за наши деньги... Проблема для правительства состоит в том, что они не могут обойти здесь парламент... Мы не дадим провести эти изменения, мы будем их сбивать, правительство с нами не консультировался", - сказал Железняк на брифинге в четверг.

По его словам, правительственная идея о кэшбеке не имеет никакого отношения к оживлению экономики.

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Напомним:

Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, которое украинцы смогут оформлять через приложение "Действие".

Программа позволит получать до 3 тысяч гривен ежемесячно компенсации за покупку товаров украинского производства.

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Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на армию, приобретение военных облигаций, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или медицинские услуги.

Украинские производители и продавцы также смогут подать заявки на участие в программе через портал "Действие" и зарегистрировать свои товары.

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