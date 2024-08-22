Рада не поддержит правительственную инициативу "Национальный кэшбек" - нардеп
Инициатива правительства о национальном кэшбеке за покупку украинских товаров является популистской, и Верховная Рада ее не поддержит.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Интерфакс-Украина.
"Популистская инициатива... Правительство приняло экспериментальный проект о внедрении этого кэшбека за наши деньги... Проблема для правительства состоит в том, что они не могут обойти здесь парламент... Мы не дадим провести эти изменения, мы будем их сбивать, правительство с нами не консультировался", - сказал Железняк на брифинге в четверг.
По его словам, правительственная идея о кэшбеке не имеет никакого отношения к оживлению экономики.
Напомним:
Правительство приняло решение о запуске "Национального кэшбека" со 2 сентября, которое украинцы смогут оформлять через приложение "Действие".
Программа позволит получать до 3 тысяч гривен ежемесячно компенсации за покупку товаров украинского производства.
Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, донаты на армию, приобретение военных облигаций, транспорт, мобильную связь, спорт, кино или медицинские услуги.
Украинские производители и продавцы также смогут подать заявки на участие в программе через портал "Действие" и зарегистрировать свои товары.
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