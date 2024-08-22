Фонд госимущества завершил создание первого госоператора сельхозземель

Фонд государственного имущества Украины завершил процесс корпоратизации ГП "Фонд аграрных инвестиций", создав на его основе ООО "Государственный земельный банк".

Об этом сообщает пресс-служба Госимущества.

Это первый государственный оператор земель сельскохозяйственного назначения. Новосозданное общество на 100% принадлежит государству. Это необходимый финальный этап в реализации проекта "Земельный банк" перед официальным запуском первых онлайн-аукционов по аренде государственных земель.

"Мы прошли значительный путь реформирования рынка государственных земель. От нормативно-правовых изменений и создания первого оператора Земельного банка до перерегистрации первого пула земель и корпоратизации предприятия", - рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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Механизм пользования земельными участками кардинально меняется. Вместо 1% нормативно-денежной оценки за постоянное пользование, теперь арендная ставка составит 12%. Это увеличит поступление в бюджет по меньшей мере в 12 раз", – отметил руководитель ООО "Государственный земельный банк" Ярослав Ярославский подчеркнул экономические преимущества.

Напомним:

Фонд государственного имущества назначил на 6 сентября аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Белгород-Днестровский морской торговый порт".

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