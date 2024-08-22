Корея профинансирует закупку 20 поездов Hyundai для Украины

Рада ратифицировала соглашение, которое предоставит кредитные средства для расширения подвижного состава "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Верховная Рада в среду, 21 августа, ратифицировала рамочное соглашение между правительством Украины и Кореи по кредитам на сумму 2,1 млрд долл для восстановления и развития экономики. Из этих денег планируют профинансировать программу по расширению подвижного состава "Укрзализныци".

Программа закупки 20 электропоездов класса Интерсити+ от производителя Hyundai уже получила положительную оценку от экспертов, привлеченных корейским Фондом экономического развития и сотрудничества.

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"Это дополнительная возможность для путешествий 6 млн пассажиров в год, что закроет сегодняшнюю потребность в дневном скоростном движении", – отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

В дальнейшем Кабмин должен согласовать детали проекта и соглашения, после чего его подпишут.

По предварительным договоренностям, общая стоимость программы составит около 450 млн долл, включая сервисное обслуживание поездов в течение пяти лет. Поставка поездов планируется в течение 18-24 месяцев после подписания соглашения.

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Корейский Фонд экономического развития и сотрудничества предоставит для Украины льготные условия кредитования. В частности, общий срок составит до 40 лет, а выплаты тела кредита будут начинаться только после первых 10 лет.

Напомним:

"Укрзализныця" рассчитывает закупить еще 20 поездов „Интерсити" за 400 млн долл до 2028 года.