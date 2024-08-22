В Украине запустили газовую скважину с добычей более 100 тысяч кубометров в сутки
Четверг, 22 августа 2024, 13:52 -
Специалисты "Укргаздобычи" запустили скважину на старом месторождении с дебитом 107 тыс. куб. м газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".
Глубина новой скважины составляет 3715 метров.
Отмечается, что скважина пробурена на старом газоконденсатном месторождении, которое разрабатывается с 1978 года.
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Несмотря на возраст, месторождение имеет значительные остаточные запасы - более 900 млн кубометров голубого топлива.
Экономическая правда.
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