Глава МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую атомную электростанцию ​​в России на следующей неделе.

Источник: Financial Times

Детали: Во время своего интервью изданию, глава МАГАТЭ сообщил о намерении на следующей неделе посетить Курскую АЭС по приглашению российских властей.

Гросси намерена поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Он отметил, что в результате продвижения украинской армии вглубь России АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии.

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Глава МАГАТЭ отмечает, что близость АЭС к боевым действиям вызывает "особую обеспокоенность", поскольку на станции функционируют два реактора РВПК, подобные тем, что использовались на Чернобыльской АЭС.

Прямая речь Гросси: "Я посетил несколько таких станций. Вы можете ходить и видеть топливные элементы, которые опускаются вниз, как спортивный зал или что-то подобное".

Предыстория:

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16 августа Россия обвинила Украину в подготовке нападения на Курскую АЭС, а Минобороны РФ пригрозило "ответными мерами". Украина обвинения отрицала.

"Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать какие-либо подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", – заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Курская АЭС расположена в 40 километрах к западу от города Курск с населением в 500 000 жителей. Она имеет два действующих реактора, два выведенных из эксплуатации и два частично достроенных.

Украинская правда