В России зафиксировали самый большой за 11 лет рост долгов по зарплатам

В июле 2024 года сумма не выплаченных заработных плат работникам в России стала больше на 1,09 млн долл (100,5 млн рублей).

Об этом сообщает The Moscow Times, со ссылкой на данные Росстата.

В течение июля 2024 года сумма не выплаченных заработных плат россиянам стала больше на 1,09 млн долл (100,5 млн руб), а общий размер зарплатной задолженности достиг 4,66 млн долл (427,4 млн руб).

Отмечается, что в процентном соотношении сумма долгов работодателей перед работниками увеличилась на 30,7% за месяц. Этот показатель стал рекордным с января 2013 года, когда зарплатные долги подскочили на 47,4%.

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Однако в денежном эквиваленте долги работодателей перед работниками остаются низкими по историческим меркам, ведь, например, на конец 2019 года эта сумма составляла 23 млн долл (2,1 млрд руб), а на конец 2020-го - 17 млн долл (1,6 млрд руб).

С проблемами столкнулся прежде всего российский бизнес, ведь долги, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств за месяц выросли на 38%, до 4,42 млн долл (405,9 млн руб).

Около 230 тыс долл (21 млн руб) долгов накопили регионы перед бюджетниками. В годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.

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Более половины долгов по зарплате тянутся годами. Так, 22,4% задолженности возникли в 2023 году, а 32,6% - в 2022 году или ранее. На долги текущего года приходится 45% общей задолженности или 2,1 млн долл (192,5 млн руб).

Экономическая правда.