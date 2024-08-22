Две крупнейших железных дороги Канады остановили работу из-за забастовки работников

Две крупнейших железных дороги Канады, которые покрывают 80% сети, остановили работу из-за забастовки работников.

Об этом сообщает Bloomberg.

Канадские железные дороги Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City, на которые приходится почти 80% национальной сети, остановили работу из-за забастовки работников.

От забастовки пострадают цепочки поставок во всей Северной Америке, по которым ежедневно перевозится товаров на сумму более 740 млн долл.

Реклама:

Сообщается, что остановка железных дорог может стоить Канаде до 251 млн долл.

Отмечается, что профсоюз, представляющий работников Canadian Pacific Kansas City, несколько дней назад направил железной дороге сообщение о 72-часовой забастовке, требуя повышения заработной платы и увеличения времени отдыха. Однако за это время компании так и не смогли достичь согласия с Teamsters Canada Rail Conference (профсоюзом Канады).

Президент профсоюза Пол Буше заявил, что главным препятствием для достижения соглашения были требования компаний.

Реклама:

"Их единственной целью является увеличение прибыли, даже если это ставит под угрозу всю экономику", – сказал Буше в своем заявлении.

В то же время представитель Canadian Pacific Kansas City заявил, что профсоюз продолжает выдвигать нереалистичные требования, которые существенно ухудшат способность железной дороги обслуживать своих клиентов.

Грузоотправители уже перенаправили часть грузов в США до начала забастовки. Некоторые важнейшие канадские товары, такие как удобрения, зерно и древесина, требуют железнодорожных перевозок и не могут перевозиться грузовиками в больших объемах.

Экономическая правда.