Две крупнейших железных дороги Канады остановили работу из-за забастовки работников
Две крупнейших железных дороги Канады, которые покрывают 80% сети, остановили работу из-за забастовки работников.
Об этом сообщает Bloomberg.
Канадские железные дороги Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City, на которые приходится почти 80% национальной сети, остановили работу из-за забастовки работников.
От забастовки пострадают цепочки поставок во всей Северной Америке, по которым ежедневно перевозится товаров на сумму более 740 млн долл.
Сообщается, что остановка железных дорог может стоить Канаде до 251 млн долл.
Отмечается, что профсоюз, представляющий работников Canadian Pacific Kansas City, несколько дней назад направил железной дороге сообщение о 72-часовой забастовке, требуя повышения заработной платы и увеличения времени отдыха. Однако за это время компании так и не смогли достичь согласия с Teamsters Canada Rail Conference (профсоюзом Канады).
Президент профсоюза Пол Буше заявил, что главным препятствием для достижения соглашения были требования компаний.
"Их единственной целью является увеличение прибыли, даже если это ставит под угрозу всю экономику", – сказал Буше в своем заявлении.
В то же время представитель Canadian Pacific Kansas City заявил, что профсоюз продолжает выдвигать нереалистичные требования, которые существенно ухудшат способность железной дороги обслуживать своих клиентов.
Грузоотправители уже перенаправили часть грузов в США до начала забастовки. Некоторые важнейшие канадские товары, такие как удобрения, зерно и древесина, требуют железнодорожных перевозок и не могут перевозиться грузовиками в больших объемах.
Экономическая правда.