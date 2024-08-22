Аграрии чаще покупают отечественную сельхозтехнику по льготной программе

90,9 млн грн выплатили украинские банки аграриям по программе частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства (доля в 25%).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, компенсацию получили:

за апрель – более 220 тыс. грн (3 агрария);

за май – более 18,6 млн грн (93 аграрии);

за июнь – почти 72,2 млн. грн (204 аграрии).

За три месяца действия программы 300 сельхозпредприятий приобрели 460 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 435,5 млн грн.

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По данным, полученным от уполномоченных банков, за июль планируется выплатить аграриям почти 62 млн. грн. частичной компенсации стоимости за приобретение с/х техники и оборудования украинского производства.

"Количество участников программы как аграриев, так и производителей техники постоянно растет, предложение с/х техники и оборудования на рынке увеличивается, что стимулирует развитие отрасли машиностроения.

На 2024 год мы заложили на программу 1 млрд грн, поэтому призываю сельхозпроизводителей и производителей техники присоединяться к программе, которая является частью политики "Сделано в Украине", – отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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