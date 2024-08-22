Курс валют в банках: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в четверг 22 августа в банках Украины уменьшился на 5 копеек, евро вырос на 11 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,15 - 41,60 грн (курс на 21 августа - 41,20 - 41,65 грн);

Евро - 45,60 - 46,21 грн (курс на 21 августа - 45,50 - 46,10 грн).

На 11:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,41 - 41,53 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,90 - 46,13 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,58 грн;

ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

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Напомним:

Средний курс доллара к гривне в среду 21 августа в банках Украины увеличился на 5 копеек, евро - на 20 копеек.