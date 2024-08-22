Нацбанк обновил курс гривны: евро продолжает расти, доллар подешевел

Официальный курс евро вырос в четверг - евро прибавило в цене 8 копеек, доллар подешевел на 5.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 22 августа.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,29 грн (41,34 грн по состоянию на 21 августа);

1 евро - 45,89 грн (45,81 грн по состоянию на 21 августа).

Напомним:

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Официальный курс доллара и евро вырастет в среду - доллар прибавит в цене 4 копейки, евро - 21.