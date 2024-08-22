Нацбанк обновил курс гривны: евро продолжает расти, доллар подешевел
Четверг, 22 августа 2024, 11:45 -
Официальный курс евро вырос в четверг - евро прибавило в цене 8 копеек, доллар подешевел на 5.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 22 августа.
Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,29 грн (41,34 грн по состоянию на 21 августа);
- 1 евро - 45,89 грн (45,81 грн по состоянию на 21 августа).
Напомним:
Реклама:
Официальный курс доллара и евро вырастет в среду - доллар прибавит в цене 4 копейки, евро - 21.
Реклама: